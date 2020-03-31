Німеччина і Франція зробили спільну заяву стосовно Донбасу: Прикриваючись коронавірусом, окупанти не дають працювати ОБСЄ

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Німеччина і Франція звинуватили проросійських сепаратистів на Донбасі в перешкоджанні роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як заявили глави МЗС двох країн, Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан, вони "дуже стурбовані" обмеженнями, накладеними сепаратистами на спостережну місію ОБСЄ з 21 березня.

Спостерігачі повинні мати безпечний, захищений та безперешкодний доступ по всій Україні, сказано у спільній заяві двох дипломатів.

"Спалах пандемії коронавірусу не має слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ (Спеціальна моніторингова місія / місія спостерігачів) та виконанню її мандату", - заявили глави дипломатії Німеччини і Франції.

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За даними МінТОТ, російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на COVID-19.

Станом на 30 березня окупанти ОРЛО визнали наявність лише одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують. При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем.

Раніше Євросоюз звернувся до РФ та підконтрольних їй бойовиків з вимогою відкрити доступ через лінію розмежування для представників спостережної місії ОБСЄ та гуманітарних організацій на тлі пандемії коронавірусу.