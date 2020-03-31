У військові частини направили перевіряльників через коронавірус, але не подбали про наявність засобів захисту від COVID-19, - волонтер Москаленко

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У військові частини направили перевіряльників через коронавірус, але не подбали про наявність засобів захисту від COVID-19, - волонтер Москаленко

Перед тим, як влаштовувати перевірки військових частин щодо використання засобів захисту військових від COVID-19, потрібно було подбати про наявність і постачання в достатній кількості цих засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє волонтер Юрій Москаленко.

"Сьогодні в кілька військових частин приїхали перевіряючі, що мали на меті перевірити використання засобів і захист військових від COVID-19. Можливо, спочатку потрібно було подбати про наявність і постачання в достатній кількості необхідних засобів і матеріалів??? Сподобалась фраза перевіряючого, - "... А де ваш безконтактний термометр?" Ні тобі "Чи привезли вам?"... Ні перевірки того, хто мав надати в частину, а, блд, - "де термометр безконтактний"!!!" - йдеться в повідомленні.

"Вам немає що робити, чи зовсім нудно від неробства??? Якого х*я ви взагалі там робите??? То маринуєте бійців в казармах замість того, щоб відправити всіх відгулювати накопичені відпустки.... То на полігон засилаєте, замість провести повільну ротацію на фронт, де бійці в більшій вурусній безпеці...", - додав волонтер.

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У військові частини направили перевіряльників через коронавірус, але не подбали про наявність засобів захисту від COVID-19, - волонтер Москаленко 01

Оборона Коронавірус і карантин
армія карантин військовослужбовці волонтери COVID-19 коронавірус
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31.03.2020 10:30
+4 bezmegh
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