Флешку із записами брата Єрмака отримав 27 березня. Інформатора розкрию після рішення НАБУ, - "слуга народу" Лерос

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Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що флешку із записом зустрічей брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака йому передали 27 березня.

Про це Лерос повідомив "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна має про це знати. На цьому етапі у мене є право, як і у журналістів, не розголошувати своїх інформаторів. Не відкиидаю, що це може бути частиною слідства. Тому мене викликали на допит в ДБР. Буду давати пояснення і в НАБУ. Тільки після цього, коли вони ухвалять рішення або дадуть рекомендацію, чи варто це оприлюднити, я це обов’язково зроблю", - розповів нардеп.

На запитання, як довго були в нього записи, Лерос відповів: "Десь із п'ятниці (27 березня. - Ред.), приблизно. Я відразу, наступного дня, передав їх журналістам "Схем"".

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.