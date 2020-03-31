Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко

4819 111
Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко

Ухвалення закону про землю з урахуванням принципових поправок "Європейської Солідарності" - це найважливіше рішення, яке дозволить сформувати цивілізований ринок землі, при цьому не дасть розбазарити державні та комунальні земельні ресурси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Я ще раз підкреслюю – не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція "Європейської Солідарності", яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли "Європейська Солідарність" підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державноі землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка "Європейської Солідарності", і сьогодні в залі вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу", – зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець

"Знайдені відповіді, що робити і як підтримати українського фермера, який вже багато десятків років отримав право постійного землекористування, лише їм надана можливість володіти землею за межами 100 га. В цих умовах також зроблені великі кроки для того, щоб не допустити монополізацію землі агрохолдингами", – наголосив Порошенко.

Він закликав не вірити фейкам про "тотальний розпродаж", які поширюють політики, позиція яких де-факто може призвести до дефолту України.

"Ми зберегли українську державну землю, ми зберегли комунальну власність і сьогодні надали право тільки тим, хто багато років володіє землею як мешканець, як той, хто її обробляє, самому визначати долю власною землі", – запевнив Петро Порошенко.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Продаж землі
земля Порошенко продаж Європейська Солідарність
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20 Підлога Маккартні
А как этот вава зеленских пошел на поводу у Порошенко, если он собирался его посадить в тюрму? Уже месяц весны прошел, а посадок нету Продажа госземель запрещена, но дана возможность селянам распоряжаться своей землей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3248
показати весь коментар
31.03.2020 10:47
+12 Севирин Арт
Продажа госземель запрещена, но дана возможность селянам распоряжаться своей землей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6530
показати весь коментар
31.03.2020 10:47
+11 violator
Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3745
показати весь коментар
31.03.2020 10:52
Дивитись коментарі