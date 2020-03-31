На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років в'язниці, - "слуга народу" Гурін

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Українські народні депутати своїм мовчанням щодо кримінального переслідування їхнього колеги Гео Лероса підтримують напади на народного депутата і руйнування держави.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"Проти Гео Лероса порушили кримінальну справу і пропонують його посадити від 5 до 8 років. Нагадаю, Гео в неділю опублікував плівки з обговоренням продажу державних посад б̶р̶а̶т̶о̶м̶ "людиною, схожою на брата" голови Офісу Президента Денисом Єрмаком "порядною людиною та АТОшником", - повідомив нардеп.

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"Коли я йшов на вибори ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря.

Але ж Андрій Єрмак цього не обіцяв і ось, що він пропонує за викриття корупції для Гео за шахрайство, розголошення державної таємниці (продаж посад), втручання у діяльність державного діяча (спротив продажу посад), зловживання владою або службовим становищем (мандат народного депутата тепер є злочином)

штраф — 5100-12750 грн

арешт до 6 місяців

виправні роботи 1-2 роки

позбавлення праваі обійматі посади чи займати певною діяльностю до 3 років

обмеження волі до 5 років

позбавлення волі 5-8 років", - додав Гурин.

"Звичайно у Гео будуть адвокати (ви здивуєтеся, хто саме), і ми його відіб'ємо. Але я хочу звернутися до всіх знайомих нардепів - своїм мовчанням ви підтримуєте напади на народного депутата і руйнування держави", - резюмував "слуга народу".

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.



