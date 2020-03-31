Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що МОЗ робить усе можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не сталося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і запроваджуються на випередження карантинні заходи, які дозволяють нам розтягувати в часі випадки коронавірусної хвороби", - наголосив Ляшко.

За його словами, в МОЗ є прогнози, коли такий пік можливий, проте в міністерстві роблять усе можливе щоб пікового навантаження не відбулося.

"Ми робимо все можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не відбулося і щоб ми за прикладом Японії йшли з одиничними випадками, з якими буде спокійно справлятися система охорони здоров'я", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.

23 березня військовий борт привіз в Україну з Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати для штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

На період карантину Кабмін зняв заборону оптової торгівлі продуктами харчування, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветпрактики, продажу кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і посівних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Через ситуацію з коронавірусом у країні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову і звільнення військовослужбовців строкової служби в запас із квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам відпрацювати проєкт рішення Кабміну щодо закриття кордону для пасажирських перевезень із 28 березня.

У Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.