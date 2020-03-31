МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я має намір залучати інфекціоністів Національної академії медичних наук (НАМН) і профільних університетів для допомоги лікарям на місцях в боротьбі з коронавірусом, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.

За його словами, зараз відпрацьовується механізми залучення інфекціоністів з обласними департаментами охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Заступник міністра зазначив, що превентивні заходи в боротьбі з поширенням коронавірусу спрямовані на зниження пікового навантаження на систему охорони здоров'я.

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"Ми не хочемо, щоб в Україні був пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і ввели карантинні заходи, які дозволяють розтягувати у часі кількість випадків коронавірусної хвороби. У нас є прогнози, коли очікувати пік, але ми робимо все можливе, щоб його не було і щоб ми за прикладом Японії пройшли з одиничними випадками, з якими наша система впорається", - сказав він.