Киян можемо розміщувати на обсервацію в Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві, - Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення про вибір місця обсервації для українців, які прибули до столиці з-за кордону, ухвалювала не київська влада. Однак у разі необхідності - Київ готовий надати для обсервації Чорнобильську лікарню на Лісовому масиві (столичний житловий масив).

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24", заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Питанням обсервації людей, що прибули авіарейсами вчора і сьогодні, займалася не столиця. Людей повертало не місто. І до нас з приводу їхнього розміщення не зверталися. Якщо ж буде така необхідність, Київ підготовлений. У Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві у нас є 200 ліжок, де можемо розміщати киян на обсервацію. Мешканці міста за це не платитимуть", - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що готель "Козацький", у який заселили людей на обсервацію, не перебуває в комунальній власності.

"Розумію побоювання киян. Готель "Козацький", куди поселили людей на обсервацію, розташований у самому центрі столиці – на Майдані Незалежності. У цій ситуації ми не впливали на рішення державних органів. Зі свого боку я можу оцінити такі дії як нелогічні", – підкреслив Віталій Кличко.

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