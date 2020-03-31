67 тис. ліжок готові до "першої хвилі" коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

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67 тис. ліжок готові до "першої хвилі" коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

В Україні підготували 67 тис. ліжок у 240 закладах охорони здоров'я для хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз ми визначили 240 закладів, у яких розгорнуто понад 67 тис. ліжок, які готові приймати хворих на коронавірусну хворобу. Ми маємо певні математичні моделювання і прогнози розвитку і динаміки захворюваності на території нашої країни", - зазначив він.

За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я знають, коли очікувати пікового навантаження на систему охорони здоров'я.

"Тому, коли ми кажемо про "першу хвилю", це 67 тис. ліжок", - сказав він.

Ляшко додав, що є лікарні "другої хвилі", які будуть залучені в разі зайнятості 50% ліжок у лікарнях "першої хвилі".

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що МОЗ робить усе можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не відбулося.

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Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Ali Hasan
Ліжка без ШВЛ нічого не варті.
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31.03.2020 11:31
+8 Підлога Маккартні
Ага счас. Он вам ничего не должен. И вообще перед порохоботами отчитываться не обязан так как берет цифры с потолка 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8655
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31.03.2020 11:32
+7 q4ma
Список учреждений с кол-вом коек в студию, пожалуста.
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31.03.2020 11:30
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