Підписання закону про ринок землі поки заблоковано: нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування його ухвалення ВР

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Підписання закону про ринок землі поки заблоковано: нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування його ухвалення ВР

Проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня про ухвалення в цілому як закон законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10)" зареєстрований у парламенті.

Згідно з інформацією на сайті ВР, ініціатором постанови є позафракційний народний депутат Антон Поляков, якого виключено зі складу фракції "Слуга народу" в грудні минулого року, передає Цензор.НЕТ.

Також аналогічну постанову зареєструвала і позафракційний нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

Зазначимо, що в разі реєстрації проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення якогось законопроєкту його підписання спікером ВР стає неможливим до розгляду парламентів зареєстрованої постанови.

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Ринок землі
ВР земельна реформа ринок землі Поляков_Антон
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Топ коментарі
+14 des_104
а ему нас рать. пытается Пороха топить. Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано - Цензор.НЕТ 6842
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31.03.2020 11:47
+13 саша паламарчук
тобі не вгодиш.... може почитаєш що підписали?
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31.03.2020 11:45
+12 Ihor V
мне вот чистно интересно, как так получилось, что в Украине не было ранее рынка сельхоз земли (земля не продавалась официально), но деятели вроде бахматюка, ахметова, тигипко, каломоского и прочие имеют в своем распоряжении сотни тысяч гектаров. или все таки эти персонажи скупали за три копейки у селян паи?!
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31.03.2020 11:48
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