Важлива ефективна робота податкового і митного блоків, - новопризначений міністр фінансів Марченко

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Вранці 31 березня в Міністерстві фінансів представили новопризначеного міністра Сергія Марченка.

Про це повідомляють в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Значно посилити фіскальний каркас країни - особливо актуально в період кризи. Ефективна робота податкового та митного блоків важлива, як ніколи. Ключовим критерієм оцінки цієї ефективності буде наповнення бюджету, адже держава має виконувати свої зобов’язання перед громадянами. Особливо перед найменш захищеними", – зазначив міністр під час представлення.

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Сергій Марченко також наголосив на необхідності виконання державою своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами. При цьому він вважає, що в перемовинах передовсім важливо захищати інтереси України та її громадян.

Рада призначила Марченка на пост глави Мінфіну в понеділок, 30 березня.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України з другого разу призначила Сергія Марченка головою Мінфіну.