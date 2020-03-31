У середу в Україну прибуде партія гуманітарної допомоги від уряду КНР, - МЗС

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів відеорозмову з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Посол на прохання глави МЗС підтвердив можливість сприяння в централізованій доставці в Україну допомоги, яку китайські міста зібрали для українських міст-побратимів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дмитро Кулеба висловив вдячність Китаю за допомогу Україні у боротьбі з пандемією COVID-19 і партію гуманітарної допомоги, яка 1 квітня прибуде до України. У ній будуть тести ПЛР, дистанційні термометри, медичні окуляри та інші засоби індивідуального захисту для медичного персоналу", - йдеться в повідомленні.

З метою розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китаєм завтра, 1 квітня, Дмитро Кулеба та Ван Ї проведуть першу телефонну розмову міністрів закордонних справ двох країн.

Крім іншого, сторони обговорили торгівлю та інвестиції між країнами, зокрема, перспективні проєкти, які найближчим часом можуть бути реалізовані в Україні за участю китайської сторони.

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