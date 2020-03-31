У середу в Україну прибуде партія гуманітарної допомоги від уряду КНР, - МЗС

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У середу в Україну прибуде партія гуманітарної допомоги від уряду КНР, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів відеорозмову з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Посол на прохання глави МЗС підтвердив можливість сприяння в централізованій доставці в Україну допомоги, яку китайські міста зібрали для українських міст-побратимів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дмитро Кулеба висловив вдячність Китаю за допомогу Україні у боротьбі з пандемією COVID-19 і партію гуманітарної допомоги, яка 1 квітня прибуде до України. У ній будуть тести ПЛР, дистанційні термометри, медичні окуляри та інші засоби індивідуального захисту для медичного персоналу", - йдеться в повідомленні.

З метою розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китаєм завтра, 1 квітня, Дмитро Кулеба та Ван Ї проведуть першу телефонну розмову міністрів закордонних справ двох країн.

Крім іншого, сторони обговорили торгівлю та інвестиції між країнами, зокрема, перспективні проєкти, які найближчим часом можуть бути реалізовані в Україні за участю китайської сторони.

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Коронавірус і карантин
карантин Китай МЗС гуманітарна допомога Кулеба Дмитро COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Борменталь Незабаром
"гуманитарной"? надо выставлять международные иски к Китаю,что они плодят на своей территории опасные инфекции, а потом не в состоянии их контролировать - заражают весь мир! все финансовые потери должны быть возмещены Китаем
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31.03.2020 11:59
+2 Прощай немытая раССея


Віталій Барабаненко



Як китайці роблять маски нам на експорт. Де гарантія що саме ці маски зараз не продаються за шалені гроші в аптеках під виглядом захисту від вірусу? Ясно що не всі маски там так робляться. Але те, що ми не можемо це ніяк проконтролювати - це факт.

https://twitter.com/i/status/1244697198757117963
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31.03.2020 12:03
+1 Dnipro 75ed19bb
В среду в Украину прибудет партия гуманитарной помощи правительству Украины от правительства КНР
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31.03.2020 12:04
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