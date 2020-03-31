У середу в Україну прибуде партія гуманітарної допомоги від уряду КНР, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Дмитро Кулеба висловив вдячність Китаю за допомогу Україні у боротьбі з пандемією COVID-19 і партію гуманітарної допомоги, яка 1 квітня прибуде до України. У ній будуть тести ПЛР, дистанційні термометри, медичні окуляри та інші засоби індивідуального захисту для медичного персоналу", - йдеться в повідомленні.
З метою розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китаєм завтра, 1 квітня, Дмитро Кулеба та Ван Ї проведуть першу телефонну розмову міністрів закордонних справ двох країн.
Крім іншого, сторони обговорили торгівлю та інвестиції між країнами, зокрема, перспективні проєкти, які найближчим часом можуть бути реалізовані в Україні за участю китайської сторони.
Віталій Барабаненко
Як китайці роблять маски нам на експорт. Де гарантія що саме ці маски зараз не продаються за шалені гроші в аптеках під виглядом захисту від вірусу? Ясно що не всі маски там так робляться. Але те, що ми не можемо це ніяк проконтролювати - це факт.
https://twitter.com/i/status/1244697198757117963