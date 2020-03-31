Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко

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Рівно рік тому відбувся перший тур президентських виборів, після яких змінилась влада, а Україну вже доводиться рятувати від дефолту. Запас міцності і зростання, який був закладений в економіці, бездарно розтрачено, а на наслідки недолугого керівництва тепер ще й накладаються ризики, пов’язані зі світовою пандемією коронавірусу.

Про це на брифінгу в парламенті заявив лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що фракція "Європейська Солідарність" готова у цій критичній ситуації підставити владі плече. Саме тому фракція підтримала у першому читанні так званий закон про банки, який є принциповим для відновлення співпраці з МВФ.

"Сьогодні зроблено великий крок у тому, щоб відвести від України дефолт. В 2014-2015 роках наша команда захистила країну від дефолту тоді і підставила плече для того, щоб не допустити дефолту зараз. Дефолт – це банкрутство держави, він б’є в першу чергу по малозабезпеченим через механізми інфляції, це тоді, коли галопуючі ціни забезпечують стрімке зубожіння людей. Це зупинка зростання безробіття, це те, щоб залишити інвесторів в Україні, це не допустити знецінення гривні по відношенню до основних світових валют, це захист української держави", – пояснив Порошенко.

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"Попри те, що "Європейська Солідарність" є лідером української опозиції, ми готові в умовах пандемії, в умовах загрози держави підставити плече і захистити державу. Сьогодні саме цей випадок, сьогодні ми продемонстрували, що наші слова точно не розходяться з ділом. Дорога ще довга, роботи попереду ще багато, але ми будемо робити все можливе для того, щоб мінімізувати наслідки незграбності і некомпетентності владної команди для українського народу, для України", – наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" звернув увагу на те, що ситуація в країні дуже складна і потребує фахових, швидких і системних рішень. "548 українців захворіло на коронавірус. Ще пару тижнів тому їх не було зовсім. 13 українців померли. І ще одна цифра – дефіцит бюджету вже з початку року складає 40 мільярдів гривень. Це означає, що економіка увійшла в круте піке", – зазначив Порошенко.

"Сьогодні рівно рік, який виповнюється з першого туру президентських виборів. Рівно рік тому Україна зростала на 4,5% ВВП. Рівно рік тому були наповнені золотовалютні резерви, великі залишки на казначейському рахунку. І "нові обличчя" за рік зробили неймовірне. Україна знаходиться в стані глибокої економічної кризи, і війну нам доведеться вести на три фронти. Перший фронт – відсіч російські агресії, другий фронт – це відсіч пандемії коронавірусу і третій фронт – це захист економіки, захист малозабезпечених, захист людей, у яких просто фізично не залишається грошей для того, щоб витримати карантин. І для цього потрібна міжнародна допомога. Бо і світову коаліцію, яка за п`ять років була створена нашою командою, за цей рік їм вдалося зруйнувати", – підсумував п’ятий Президент.