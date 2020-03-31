Учора під час виконання бойового завдання від кулі снайпера терористів загинув український воїн Володимир Мовчанюк, - Вінницька ОДА

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Під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 березня загинув уродженець Вінницької області молодший сержант Володимир Мовчанюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

"Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк, 1983 р. н., загинув під час виконання бойового завдання в районі н. п. Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовець проживав у с. Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року. Не одружений.

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Попередньо поховання бійця планується в рідному селі Андрушівка, дата уточнюється.

"Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

У Вінницькій ОДА також нагадали, що в ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинуло 160 вінничан,померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій, безвісти зникли – двоє.

"Низько схиляємо голови перед їхнім подвигом!" - додали у відомстві.