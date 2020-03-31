За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей

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За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей

За останню добу в Росії зареєстровано 500 нових випадків захворювання на коронавірус нового типу, повідомив оперативний штаб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ведомости".

Загальна кількість інфікованих зросла до 2337 в 73 регіонах країни. Всього зафіксовано 17 смертей пацієнтів з коронавірусом, 121 хворий одужав.

Нові випадки виявлені в 24 регіонах країни, в чотирьох регіонах за останню добу зафіксували вісім летальних випадків. Зараження коронавірусом вперше зареєстрували в Астраханській і Магаданській областях.

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Найбільше нових випадків захворювання COVID-19, викликаного коронавірусом нового типу, виявлено в Москві (387) і Санкт-Петербурзі (48). По 9 випадків виявили в Дагестані і Свердловській області, по 6 - у Бурятії і Мурманській обалсти. У Татарстані і Пензенській області зареєстрували по 5 випадків зараження коронавірусом, в Ленінградській і Ростовській області - по 3. У Башкортостані, Примор'ї, Воронезькій, Астраханській і Тюменській областях виявили по 2 нові випадки захворювання, і по одному випадку в окупованому Криму, Калмикії, Хабаровському і Алтайському краях, Костромській, Самарській, Іркутській і Магаданській областях.

Коронавірус і карантин
карантин Росія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Ivan Pidbujpata
Я думав нас від параші вже ніщо не врятує. Але вмішалися араби і коронавірус
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31.03.2020 12:31
+4 буков
"Догонім і перегонім Амеріку" ще актуально?
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31.03.2020 12:31
+4 Утилизация ватников
Надо больше самолетов по всему миру отправить. Сами обдристались, но как голову держат.
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31.03.2020 12:34
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