Гончарук: Звільнення пов'язую з нашою систематичною боротьбою з корупцією

Про це пише NY Times у своїй статті за 27 березня, посилаючись на інтерв'ю з Гончаруком, передає Цензор.НЕТ
"Наше звільнення я пов'язую, передовсім, з нашою систематичною боротьбою з корупцією", - сказав Гончарук про своє розуміння того, чому його звільнили.
"Ми втручалися у багато корупційних схем людей і не всім це сподобалося", - додав він.
На думку Гончарука, прихильність Зеленського боротьбі з корупцією нині під сумнівом. Він також вважає, що на президента чинився тиск з метою звільнення уряду через негативне висвітлення роботи Кабміну на належних олігархам телеканалах.
Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.