Мінекономрозвитку створить робочу групу щодо запуску ринку землі

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України планує створити спеціальну робочу групу щодо запуску ринку сільськогосподарських земель.

Про це повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Зараз наше головне завдання - підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору. Ми розпочинаємо консультації з аграріями та створюємо спеціальну робочу групу щодо імплементації цього закону", - повідомив міністр.

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Зазначається, що ринок сільськогосподарської землі в Україні має запуститися поетапно. Спершу з 1 липня 2021 року земельні паї дозволять продавати і купувати тільки громадянам України (фізичним особам). Загальна площа землі, якою дозволено буде володіти, становитиме до 100 гектарів. Компанії та юридичні особи зможуть купувати землю з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, Рада проголосувала закон про продаж землі.