Штрафів за відсутність масок і пікніки під час карантину немає. З людьми проводять профілактичні бесіди, - речник МВС Шевченко

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Штрафів за відсутність масок і пікніки під час карантину немає. З людьми проводять профілактичні бесіди, - речник МВС Шевченко

За відсутність медичних масок і шашлики під час карантину поки не штрафуватимуть, але таку можливість припускають.

Про це повідомив hromadske речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що медичні маски є лише рекомендацією від влади, а за їх відсутності поліція може лише провести профілактичну бесіду.

"Профілактичні бесіди - це один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - розповів Шевченко.

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Що стосується пікніків у зонах відпочинку і скверах, за це теж ніхто не буде штрафувати. Але в МВС не виключають таку можливість у майбутньому.

Коронавірус і карантин
карантин Шевченко Артем COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Гундяй Крестовоздвиженский
я теж проводив профілактичні бесіди з роз'ясненням, чому не слід голосувати за Зеленського
і шо - вони послухали?
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31.03.2020 12:55
+3 Иннокентий beer
Штраф, дубинка и разъяснения работают гораздо лучше, чем просто разъяснения.
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31.03.2020 12:58
+2 вау
рАсия к карантину готова ! Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 3281
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31.03.2020 12:56
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