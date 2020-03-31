Штрафів за відсутність масок і пікніки під час карантину немає. З людьми проводять профілактичні бесіди, - речник МВС Шевченко

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За відсутність медичних масок і шашлики під час карантину поки не штрафуватимуть, але таку можливість припускають.

Про це повідомив hromadske речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що медичні маски є лише рекомендацією від влади, а за їх відсутності поліція може лише провести профілактичну бесіду.

"Профілактичні бесіди - це один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - розповів Шевченко.

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Що стосується пікніків у зонах відпочинку і скверах, за це теж ніхто не буде штрафувати. Але в МВС не виключають таку можливість у майбутньому.