52 випадки COVID-19 підтверджено в Київській області, підозру на коронавірус має 184 людини, - ОДА

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За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 31 березня 2020 року офіційно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

18 - в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків (в тому числі 2 дитини); 10 - в Києво-Святошинському р-ні: м. Вишневе, м.Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка; 4 - в м. Бориспіль; 3 - в м. Біла Церква; 3 - в м. Бровари; 2 - в м. Обухів; 2 - в м. Ірпінь; 2 - у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 1 - в Бориспільському р-ні, с. Гнідин; 1 в м. Ворзель; 1 - в м. Гостомель; 1 - в м. Буча; 1 - в Білоцерківському р-ні, с. Фурси; 1 - в Броварському р-ні, с. Зазим'я; 1 - в Ставищенському р-ні, с. Ставище; 1 - в Макарівському р-ні, с. Мостище.

З них на стаціонарному лікуванні 19 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) 38.

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Одужала одна 21-річна дівчина з м. Бровари.

Померли двоє чоловіків: 49 років (Макарівський р-н) та 47 років (м. Біла Церква).

За віком хворих:

1 - 10 років - 3,8%;

11 - 20 років - 3,8%;

21 - 30 років -7,7%;

31 - 40 років - 25%;

41 - 50 років - 38,5%;

51 - 60 років -19%;

70+ років - 1,9%.

Підозру на коронавірус має 43 жителя Обухівського району, 35 - Києво-Святошинського, 30 - Ірпеня, 25 - Броварського району, 18 - Бориспільського, 9 - Вишгородського, 5 - Макарівського, 3 - Фастівського району, 3 в с. Коцюбинське, по 2 - в Бучі, Білій Церкві, Васильківському та Бородянському районі, і по 1 в Баришівському, Рокитянському, Білоцерківському та Яготинському районі, а також 1 випадок в смт Ворзель.

Встановлено медичне спостереження за 567 контактними особами.

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