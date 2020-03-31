Глава ОП Єрмак сьогодні проведе онлайн-брифінг

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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак у вівторок, 31 березня проведе онлайн-брифінг.

Брифінг розпочнеться о 15:00 і триватиме 40 хвилин, його трансляція буде на сторінці ОП, передає Цензор.НЕТ.

Журналістам пропонують ставити запитання Єрмаку в коментарях до анонсу брифінгу на сторінці ОПУ у Facebook. Питання мають бути поставлені у форматі "назва ЗМІ, питання", на їхню реєстрацію відвели дві години.

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"Онлайн-брифінг відбуватиметься максимально відкрито і прозоро. Всі питання, на які відповідатиме керівник Офісу Президента, будуть транслюватися на екрані під час брифінгу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.