Усі об'єкти для обсервації мають бути повністю готовими і комфортними для людей, - Зеленський

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В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президент звернув увагу на те, що умови на об’єктах для обсервації мають бути комфортними для людей.

"Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання", – наголосив Глава держави.

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Усі обєкти для обсервації мають бути повністю готовими і комфортними для людей, - Зеленський 01

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що в умовах карантину зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин медицина лікарі COVID-19 обсервація коронавірус
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Топ коментарі
+9 Генрих Реалист
Только бла...бла...бла.....должны. трындеть не мешки ворочать...кто, где когда подготовил? Параллельная Украина в балдах новой власти продолжается.
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31.03.2020 13:30
+9 Иннокентий beer
вода должна быть мокрой
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31.03.2020 13:31
+8 Вла
ой-вей, не надо ваших майсів.
Вже зараза розповзлася по теренах України, ваші обсєрвації до тухеса
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31.03.2020 13:29
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