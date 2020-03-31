Усі об'єкти для обсервації мають бути повністю готовими і комфортними для людей, - Зеленський

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В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, залучених до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президент звернув увагу на те, що умови на об’єктах для обсервації мають бути комфортними для людей.

"Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання", – наголосив Глава держави.

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Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що в умовах карантину зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод.