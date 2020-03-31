У Польщі коронавірусом інфіковано понад 2 тисячі осіб, померла - 31

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Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 77 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в країні інфіковано 2132 людини, 31 з них померла.

Про це повідомляє "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

За даними міністерства, в зв'язку з епідемією коронавірусу були госпіталізовані 1 900 осіб. Понад 106 тисяч осіб перебувають на карантині, ще понад 163 тисяч людей були відправлені на карантин після повернення до Польщі. Понад 52 тисячі поляків перебувають під епідеміологічним наглядом.

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Заступник глави Адміністрації президента Польщі Павло Муха зазначив, що кількість заражених поки нижче, ніж попередні оцінки.

"Ми намагаємося за можливості загальмувати зростання кількості заражених. Напевно, через два тижні буде легше відповісти, на якому етапі ми перебуваємо", - додав Муха.

Він закликав поляків додержуватись обмежувальних заходів, запроваджених урядом.