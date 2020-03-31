Штрафи за масові гулянки і пікніки в зонах відпочинку Києва становитимуть від 1700 до 3400 грн, - Кличко

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Під час карантину в Києві за масові гулянки і пікніки на природі штрафуватимуть на суми від 1700 до 3400 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконфренції.

Він зазначив, що стосовно тих, хто влаштовує масові гулянки і пікніки в парках і зонах відпочинку, протоколи має складати поліція.

"Зараз вже підключаються і комунальні служби, працівники благоустрою, муніципальна стража і інші служби. Вони будуть складати протоколи і виписувати штрафи від 1700 до 3400 гривень за порушення правил благоустрою. Тим, кому не дійшло, що в місті введені обмеження", - додав Кличко.

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Нагадаємо, раніше мер Києва заявив, що за перше порушення карантину, самоізоляції чи обсервації будуть штрафувати на 17 тис. гривень, за друге - 34 000 гривень, за третє - кримінальна відповідальність.