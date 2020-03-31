Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль

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Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль

Макроекономічний прогноз, на якому будувалися поправки до державного бюджету, передбачає падіння економіки в 2020 році на 4,8% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Свободи слова" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це збалансований макроекономічний прогноз ... Звичайно, за того прогнозу оптимістичного, який був складений на початок року, коли ми не передбачали епідемії коронавірусу, прогноз був +3,7%, зараз -4,8% ВВП", - повідомив він.

Прем'єр додав, що цей розрахунок узгоджений з міжнародними партнерами.

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"Я не можу назвати його ні оптимістичним, ні песимістичним - це розрахунок", - сказав він.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів допускала падіння ВВП через пандемію коронавірусу на 5% в 2020 році.

Коронавірус і карантин
ВВП карантин економіка Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+19 Поедатель Зябликов
а как же 40% роста? ты же обещаль, зе? Ожидаем падения ВВП на 4,8% в 2020 году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3224
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31.03.2020 13:53
+13 5 копійок
40% втекли на самокаті.
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31.03.2020 13:54
+13 18c49ed2
Прошло только 9 месяцев и спасаем страну от дефолта. Класс как зеленая пошесть нарулила !
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31.03.2020 13:55
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