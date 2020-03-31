12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі

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У Бельгії за останню добу від коронавірусу померли 98 осіб, зокрема 12-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTBF.

"Це емоційно важкий момент, оскільки він стосується дитини, а також впливає на медичну та наукову спільноту. Ми особливо непокоїмося про її родину та близьких людей", - сказав представник уряду Бельгії.

Це наймолодша пацієнтка, яка померла від коронавірусу у Європі, зазначає Le Soir.

Загалом у Бельгії від коронавірусної хвороби померли 705 осіб.

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На цей момент із симптомами госпіталізовано 4920 людей, з них 485 осіб госпіталізовані протягом останньої доби. 1021 особа перебуває в реанімації.

Кількість людей, які видужали, зросла до 1696.

Нагадаємо, Данія заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу.