12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі

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12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі

У Бельгії за останню добу від коронавірусу померли 98 осіб, зокрема 12-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTBF.

"Це емоційно важкий момент, оскільки він стосується дитини, а також впливає на медичну та наукову спільноту. Ми особливо непокоїмося про її родину та близьких людей", - сказав представник уряду Бельгії.

Це наймолодша пацієнтка, яка померла від коронавірусу у Європі, зазначає Le Soir.

Загалом у Бельгії від коронавірусної хвороби померли 705 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

На цей момент із симптомами госпіталізовано 4920 людей, з них 485 осіб госпіталізовані протягом останньої доби. 1021 особа перебуває в реанімації.

Кількість людей, які видужали, зросла до 1696.

Нагадаємо, Данія заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу.

Коронавірус і карантин
Бельгія діти карантин смерть COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 сепаратизму смерть
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Все предатели и ублюдки, здоровья вам НЕ желаю... 12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 1180
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31.03.2020 14:36
+3 russkiy ukrainec
80% переболевают или вообще без симптомов или в легкой форме.
От кори осложнения куда хуже, но при этом куча епанутых антипрививочников в Украине.
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31.03.2020 14:57
+2 russkiy ukrainec
насрать.
В Бельгии в день умирает 6 детей от в возрасте до 5 лет. В США - 87.
Все в пределах естественной статистики.
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31.03.2020 14:35
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