Чоловікові з пневмонією, який помер від серцевого нападу на Волині, діагноз СOVID-19 поставили посмертно, - ОДА

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У Волинській області зареєстровано 3 випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

Один випадок виявлено посмертно. Зокрема, у волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020 року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.

Чоловік перебував на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом "пневмонія", почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб. Зразки біологічного матеріалу від цих осіб перебувають на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України"

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