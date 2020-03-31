П'ять підозр на COVID-19 серед жителів Кіровоградщини не підтвердилися, - ОДА

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Станом на 13:00 31 березня на Кіровоградщині не зареєстровано нових підтверджених лабораторним методом випадків COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

За останню добу в області фахівці лабораторного центру відпрацювали п’ять підозр на COVID-19 серед мешканців області.

Серед них одна підозра – у Долинському районі, дві – у Кропивницькому, одна – у Новоукраїнському районі, одна – у Маловисківському районі. Усі були перевірені методом ПЛР-реакції. Результати – негативні.

Сьогодні до обласного лабораторного центру надійшли матеріали для дослідження методом ПЛР-діагностики ще з двох підозр. Позитивний результат експрес-тесту виявили у жінки з Устинівського району, яка перебувала на самоізоляції, і у підлітка з Маловисківського району. До кінця дня будуть відомі результати ПЛР-тестування.

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