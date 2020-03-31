Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова

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В Одеській області критична ситуація з тестуванням на коронавірус, а також захистом медиків.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, передає Цензор.НЕТ.

"Я отримала за сьогоднішній день десятки повідомлень від лікарів. Про пневмонії неясної етіології, які заповнюють лікарні міста та області. Про те, що не дозволяють робити тестування (ПЛР та експрес) згідно з наказом 663 за відсутності в пацієнта епідеміологічного аналізу та перебування в контактній країні. Про те, що швидкій допомозі заборонили викладати фотографії в соцмережі і повідомляти про те, чим і як вони забезпечені.

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Про те, що в обласну привезли жінку з двосторонньою полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекціонці, бо "вона не була за кордоном".

Про чоловіка в районній лікарні, у якого ввечері піднялася температура, а вже вранці сатурація була 56 відсотків і через годину зупинка серця. Реанімували 11 осіб. Усі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає, на що хворий пацієнт, - тестів як не було, так і немає.

У 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена в інфекційне, підтверджено ковід-19. Питання що з лікарями в десятій? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає", - розповіла Ножевнікова.

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"Дорогі наші лікарі. Виходьте в ефір, будь ласка, так, як зробила ваша Колега з лікарні номер 5. Пора говорити вголос. Зараз і ваше життя, і наше залежить від вашої мужності прямо сказати правду і не боятися!!! Так вийшло, що тепер все залежить від вас. І Ми не впораємося без вашої підтримки. Але ви досі не зрозуміли, що боротися потрібно і за себе теж. Самим. А ті, хто має вас забезпечити всім, досі не зрозуміли, що полетіти літаком лікуєватися в іншу країну не вийде", - закликала вона.

"А тепер звернення до влади. Якщо ви не наведете лад у процесі, не увімкнете всю силу адміністративної машини і не почнете щось робити - всі наші зусилля будуть марні. І тоді я розповім докладно про всі ваші наради і метання. Про штаби, які не можуть узгодити жодне питання у справі, про всі обіцянки губернатора і команди, жодна з яких не була виконана, і про провал повний нашої комунікації з Владою. Про десятки людей, які намагаються як колись зайняти нове крісло під виглядом порятунку "всієї русі", і про тих, хто за своє крісло так тримається, що забуває про свої прямі Функції. Про те, що, крім запитів, скільки чого ми відвезли для звітів президенту, вся наша комунікація скоро зведеться до нуля", - заявила Ножевнікова.

"Я звернуся до Бізнесу, який зараз вкладає колосальні гроші, щоб закрити ваші проблеми і ваші помилки. Ваші і ваших попередників. Бізнесу, який купує дорогі ШВЛ, робить Ремонти у відділеннях за тиждень, тягне на своїх літаках засоби Захисту з-за кордону, встановлює цистерни і кисневі станції у ваші лікарні, а ви повідомляєте мені "це не входить в процедуру швидкої закупівлі". До Всіх бізнесменів, які готові навіть видавати преміальні лікарям і які виділяють суми, що перевищують в рази суму, виділену вами на всю нашу багатостраждальну область. До Всім містян і жителів області, які витрачають свій час, гроші і нервову систему, поки ви наказ один не можете видати за два тижні. До речі, передаю привіт з опікового відділення лікарні Водників, який опинився в середині опорної лікарні. Пацієнти якого досі не виведені з Відділення. На момент 17:00 вчорашнього дня наказу так і не було. У четвер на останньому штабі сказали - завтра буде наказ. Минуло 5 днів. Я звернуся до бізнесу з пропозицією вийти з процесу. Адже Кожен з них може собі особисту лікарню облаштувати. Але вони намагаються зараз врятувати максимальну кількість простих людей, виконуючи вашу роботу. Шукайте захист, Апарати, медикаменти самі. Вишукуйте постачальників, цілодобово вивчайте ціни китайських заводів, спілкуйтеся з посольствами, щоб випустили вантаж і Мінсоц, щоб впустили. Вантажте, купуйте, розвозьте по місту і області, думайте як облаштувати гуртожитки для лікарів – завезти апаратуру, Меблі, продукти, побутову техніку і засоби особистої гігієни та як умовити лікарів залишитися тощо. Спілкуйтеся з лікарями ЦРЛ, підстанцій, амбулаторій, центрів здоров'я та слухайте самі їхні благання про допомогу. Ну або можна замовити Меблі чарівно дорого, як зробили в інфекційній лікарні. і від цього факту просто хочеться під землю провалиться. Замовили вони, а соромно нам. Меблі чомусь можна замовити, а кисневу станцію не можна. А ще можна замовити пам'ятник собі. Як тим, хто готується покласти сотні життів громадян цього міста і області через власні політичні та особисті амбіції. Максим Куций, на жаль, частина вашої команди, саботує процес і робить все, щоб дискредитувати дії влади в цілому. З дурості чи спеціально - не беруся судити, але прошу вас негайно почати діяти і особисто очолити реально штаб області, інакше ми Всі стрімко опинимося на дні. Один спільний штаб, а не три на різних поверхах", - резюмувала Ножевнікова.

На фото "респиратор маска", яку видали лікарям на швидкій. Одеса 2020.







