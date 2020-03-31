Усі експертизи в справі Шеремета були призначені ще до 12 лютого. Продовження досудового розслідування порушує розумні терміни, - Маслов

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У продовженні термінів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета не було необхідності, оскільки всі процесуальні дії були призначені ще до 12 лютого і їх проведення вже мало відбутися.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

Маслов зокрема зазначає, що в тексті клопотання прокурора Зузака про продовження термінів досудового розслідування зазначено, "що всі перераховані в ньому експертизи були призначені до 12.02.2020, тобто до закінчення звичайного двомісячного терміну досудового розслідування, передбаченого ч. 1 ст. 219 КПК Україна. Для цих слідчих дій не було необхідності продовжувати цей термін навіть до 4-х місяців (до квітня. - Ред.), як це було зроблено в лютому".

Крім того, за словами Маслова, захист просив взяти до уваги вкрай обмежений обсяг доказів, які безпосередньо стосуються підозрюваних, - це повністю завершені експертизи про присутність на місці злочину і матеріали прослуховування телефонних розмов. "Інші докази, що стосуються складу злочину, характеру пошкоджень, типу зброї тощо, давно зібрані за майже 4 роки розслідування", - наголошує він.

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Крім того, адвокати просили генерального прокурора вивчити матеріали досудового розслідування з метою визначення обґрунтованості підозри, звернувши увагу на те, що:

- відсутня яка-небудь більш-менш розумна версія мотиву злочину;

- відсутні будь-які об’єктивні дані, які дають підстави для припущень про знайомство підозрюваного пана Антоненка з пані Дугар, про знайомство пані Кузьменко та пані Дугар до 2019 року, про причетність до інших злочинів, про кульгання пана Антоненка, про зв’язок його майна зі знаряддями злочину;

- аналіз ходи не є точним ідентифікуючим методом і не відноситься до галузі психології, а висновки британського експерта містера Бірча зроблені з великою кількістю застережень, відсутня англомовна версія британського висновку;

- зріст пана Антоненка (180 см) не відповідає зросту особи на відео з місця злочину (170+-5 см, встановленому експертизою №9-2/56Ф від 25.08.2016).

"Очевидно Офіс Генерального прокурора зазначені аргументи проігнорував", - резюмує Маслов.

Як відомо, вчора терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.





