Породілля з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - гендиректор пологового будинку

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Породілля з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - гендиректор пологового будинку

30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Galka.if.ua.

Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки. Попередньо відомо, що вона хворіла на пневмонію.

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"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не раніше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели в реанімаційне відділення. Почувається малюк добре, загрози для життя немає", - говорить Павлушинський.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 31 березня підтверджені 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр.

Коронавірус і карантин
Івано-Франківськ карантин породілля Івано-Франківська область COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Игорь Монахов
За сутки в Украине сделано 296 ПЦР тестов. Из низ 69 дали положительный результат.... Вопрос-задачка: А если таких тестов сделать в 100 раз больше, то сколько заражённых мы получим?! Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома - Цензор.НЕТ 5543
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31.03.2020 15:08
+10 Vadim Dumikh
Надо проаюверять всех кто болеет пневмонией, у меня подозрение, что у нас в стране задница.
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31.03.2020 15:06
+6 Никита Ник
сейчас все на коронавирус будут спихивать..
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31.03.2020 15:06
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