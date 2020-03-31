Породілля з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - гендиректор пологового будинку

10043

30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Galka.if.ua.

Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки. Попередньо відомо, що вона хворіла на пневмонію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків. ВIДЕО

"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не раніше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели в реанімаційне відділення. Почувається малюк добре, загрози для життя немає", - говорить Павлушинський.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 31 березня підтверджені 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр.