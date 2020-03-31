Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов

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Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що обмеження на продаж юридичним особам, які передбачає ухвалений закон про земельну реформу, призведе до того, що землю скуплять через підставних осіб великі компанії та олігархи.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що рішення про відкриття ринку землі "політично і концептуально - історична подія і велика перемога прогресивних сил в Україні", однак обмеження, які залишаються на ринку землі, роблять його обрізаним і неефективним.

"Перші три роки юридичні особи - компанії - не зможуть купувати землю. Але економіка побудована на компаніях. Компанії більш ефективні. Найбільша інновація в економіці за історію людства, після винаходу торгівлі і грошей, - це компанії. Компанії дозволяють людям об’єднувати фінансові, інтелектуальні та технологічні ресурси і разом створювати більше доданої вартості. Виключення компаній з ринку землі - це удар по розвитку галузі", - вважає Милованов.

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Водночас, каже він, люди, які звикли до сірих схем і мають вільну готівку, зможуть скористатись новим ринком землі для накопичення великих обсягів землі. "Так само як в 1990 певні групи людей захопили підприємства через ваучери, скуповуючи їх за безцінь та використовуючи підставних осіб", - зазначив ексміністр.

"Цього разу землю можуть скупити через десятки чи сотні підставних осіб, кожна з яких придбає по 100 га. Ці схеми продовжать процес концентрації контролю над землею в Україні. А тому, що такі схеми не будуть використовуватись чесним бізнесом, на ринку буде обмежена конкуренція. Значить, сьогоднішні власники землі не отримають справедливу ціну і будуть знов обмануті. А громади отримають менше податків. Це несправедливо", - написав він і сказав, що в такому разі програють усі, крім тих, хто скупить землю через підставних осіб.

За словами Милованова, щоб не допустити цього, треба дозволити придбання землі фірмам і компаніям від самого початку ринку, з 2021-го, а не з 2024 року.

Нагадаємо, Рада проголосувала закон про продаж землі.



