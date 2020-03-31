У межах посилення карантинних заходів обмежать в'їзд в Івано-Франківськ, - мер Марцінків

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Для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу, в Івано-Франківську вводять нові обмеження на час карантину.

Про це пише в Facebook Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

Так, з 1 квітня обмежено користування дитячими, спортивними та ігровими майданчиками, відвідування парків і рекреаційних зон, водних об'єктів. Також заборонено розпивати алкогольні та слабоалкогольні напої і розпалювати багаття.

З 2 квітня в місто не пускатимуть без необхідності. На в'їзді встановлять КПП і проводитимуть температурний скринінг.

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Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 31 березня підтверджені 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр. В Івано-Франківській області - 45 випадків.