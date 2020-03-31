Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для купівлі нового Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) продав свій старий автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я давно планував поміняти автомобіль. Але на жаль, я зараз живу в такому темпі, що у мене немає часу на такі речі, і чесно кажучи ні на сім'ю, ні на себе. Тому я справді продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це так збіглося з подіями в нашій країні", - заявив Єрмак.

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"Все що стосується фінансів, що, де, як - все відображено в моїй декларації. При цьому, я раніше не хотів говорити, я відмовився від усіх автомобілів державних, я відмовився від державної охорони. Я чесна людина, яка готова дивитися в очі будь-якому громадянину України", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тис. 776 грн.