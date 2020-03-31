Через тиждень-два можемо почати проводити обміни полоненими, - Єрмак

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Через тиждень-два можемо почати проводити обміни полоненими, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін утримуваними особами може бути здійснено найближчими тижнями.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні остаточно оформлюються списки, вони оновлюються. Були деякі труднощі, адже не було допущено представників Червоного Хреста... Але ми отримали підтвердження про негайне відправлення туди представників Червоного Хреста. Я дуже сподіваюся, що, може, через тиждень, через 10 днів, може, через два тижні ми вже почнемо проводити ці обміни", - заявив він.

Нагадаємо, раніше, 13 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що впродовж найближчих місяців всіх українців, утримуваних у полоні на території ОРДЛО, буде звільнено.

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Обмін полоненими
обмін полонені Єрмак Андрій
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Топ коментарі
+11 Li Quan
Шо?! Опять путинских убийц на домбабвийских таксистов, палачей и вату «менять» будете?!
Пошли нхй, утомили своё дерьмо за пирожные впаривать!
В отставку гниду-предателя! И зэчмырёныша с собой на нары прихвати - шутить для тебя за миску баланды будет
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31.03.2020 16:22
+6 Eugen Mk
Так ужеж поменяли жеж. Всех на всех.
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31.03.2020 16:18
+6 Who's Here
То есть зебилы опять будут выпускать убийц украинцев
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31.03.2020 16:18
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