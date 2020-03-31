Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови

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Українцям із підтвердженим коронавірусом дозволили в невідкладних випадках виходити в аптеки і магазини.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 березня 2020 р № 241, якою внесено зміни до постанови від 11 березня 2020 р № 211, передає Цензор.НЕТ

Уряд вніс зміни, згідно з якими під категорію осіб, які потребують самоізоляції, потрапляють хворі на коронавірус і контактні особи заражених COVID-19. При цьому лікар самостійно визначає термін самоізоляції таких людей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування в невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та установ охорони здоров'я при використанні засобів індивідуального захисту і дотримання відстані не менше 1,5 метра", - сказано в повідомленні.

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Також цими змінами запроваджується обов'язкова 14-денна обсервація для українців, які прибувають з-за кордону. Місцевій владі пропонується підготувати місця для проходження обсервації, а також забезпечити транспортування до місця обсервації людям, які прибули з-за кордону.

Крім того, Кабмін доручив Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня розробити і впровадити електронний сервіс для моніторингу дотримання режиму самоізоляції чи обсервації.