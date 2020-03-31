Через коронавірус "Укрзалізниця" зазнає до 10 млрд грн збитків за першу половину 2020 року

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Через коронавірус "Укрзалізниця" зазнає до 10 млрд грн збитків за першу половину 2020 року

Через пандемію коронавірусу АТ "Укрзалізниця" тільки за першу половину 2020 року може зазнати від 6 до 10 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби "УЗ".

Такі розрахунки навів тимчасовий глава компанії Желько Марчек. За його словами, збитки "Укрзалізниці" - це недоотримані доходи від пасажирських перевезень і витрати на повернення грошей за квитки.

"Вантажний сегмент також страждає від епідемії і запроваджених карантинних заходів. Уже зараз ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва до 30% і зупинку роботи окремих підприємств-вантажовідправників, що також негативно впливає на прибутковість Товариства", - повідомив Марчек.

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Розмір недоотриманих доходів за березень 2020 року в Укрзалізниці оцінюють в 1,2-1,4 мільярда гривень ($430-500 тис.). За першу половину 2020 року збитки компанії виростуть ще більше.

"За нашими оцінками, за підсумками першого півріччя 2020 року, чистий збиток компанії становитиме від 6 до 10 млрд грн ($22-36 млн). Таких результатів ми не мали з 2015 року", - додав тимчасовий глава компанії.

Він нагадав, що "УЗ" працевлаштовує близько 250 тис. осіб, яким продовжують здійснювати виплати за рахунок скорочення витрат на закупівлю матеріально-технічних ресурсів. Також від всіх премій і надбавок відмовилося правління "УЗ" і наглядова рада компанії.

Коронавірус і карантин
карантин Укрзалізниця COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Alex Alex 801ff945
Тююююю! УЗ же волала, что пассажироперевозки ей убыточны, кроме Интерсити+? Так должно же быть наоборот? Экономия средств? Разве нет? Ведь именно по этой причине УЗ постоянно задирала цены на билеты?
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31.03.2020 17:10
+4 Ксен Ляпін
дивно читати про збільшення збитків - якщо карантин зупинив пасажирські перевезення які як ми чули ДУЖЕ збиткові то навпаки фінансові показники УЗ повинні якщо не покращитись то як мінімум не погіршитись. То чому це раптом фінансовий стан УЗ погіршується - нелогічно. Нехай би фахівці зробили більш детальний аналіз такого феномену.
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31.03.2020 17:11
+3 Mykola Vovk
Хрень! Убытки пассажирских перевозок скрыты в себестоимости закупок по завышенной цене
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31.03.2020 17:05
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