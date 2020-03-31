МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №5,опублікованій на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Ринки зможуть працювати в разі перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку, а також за умови зареєстрованого виробника харчової продукції.
Необхідно також, щоб була передбачена можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.
Персонал і покупці повинні бути забезпечені необхідними засобом індивідуального захисту.
Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 метрів.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони будуть дотримуватися санітарних норм і протиепідемічних заходів.