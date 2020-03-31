МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м. ДОКУМЕНТ

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МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м. ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботи попри введений карантин у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №5,опублікованій на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Ринки зможуть працювати в разі перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку, а також за умови зареєстрованого виробника харчової продукції.

Необхідно також, щоб була передбачена можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.

Персонал і покупці повинні бути забезпечені необхідними  засобом індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків, - заступник міністра Висоцький

Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 метрів.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони будуть дотримуватися санітарних норм і протиепідемічних заходів.

МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м 01

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я постанова ринок COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Irina Pravda
УЖЕ НАЖРАЛИСЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ СУПЕРМАРКЕТОВ. Не лезет уже Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 223
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31.03.2020 17:19
+12 Марина Лисицкая
Зачем их закрывали, чтобы люди деньги теряли? Там открытое пространство, олнце и воздух или ради сверх прибыли владельцам супермаркетов?
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31.03.2020 17:12
+11 18c49ed2
"Что не делает дурак всё он делает не так" Ну хоть дошло до зеленых дебилов, что народ нужно кормить. И средних с.х производителей спасать.
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31.03.2020 17:21
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