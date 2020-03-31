Зеленський і Меркель домовилися про перенаправлення Україні 150 млн євро для боротьби з коронавірусом

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої домовилися перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на боротьбу з коронавірусом у Україні.

Про це 31 березня повідомила пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі, а також практичні заходи, які вживаються в обох країнах з метою протидії пандемії.

"Було домовлено опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов’язаного з пандемією, зокрема в частині медичних стандартів, що впроваджуються для лікування хвороби", - говориться в повідомленні.

"У контексті можливого збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом сторони домовилися перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на відповідні потреби", - додали в ОП.

Меркель позитивно відзначила ухвалення напередодні законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності. У цьому контексті вона також наголосила на важливості якнайшвидшого завершення переговорів з МВФ щодо нової програми співпраці.

"Також ішлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського Союзу та Світового банку", - говориться в повідомленні.

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