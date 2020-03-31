"На#балово", - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання

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Брифінг голови Офісу президента Андрія Єрмака тривав менше 40 хвилин. За цей час йому поставили чотири запитання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За кілька годин до початку на сторінці ОП з'явився анонс. Представникам ЗМІ пропонувалося залишити в коментарях свої запитання, на які міг би відповісти чиновник.

Користувачі залишили понад 700 коментарів. Серед найпопулярніших тем (які зокрема зібрали сотні реакцій) - реакція на оприлюднені нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом записи, "консультативна рада" з представниками ОРЛДО.

Перші 10 хвилин брифінгу Єрмак присвятив темі карантину.

Перше озвучене запитання - журналіста "Інтерфакс-Україна" Романа Ляшенка про продовження "нормандського формату" і "консультативну раду" з представниками ОРДЛО. На відповідь пішло близько 5 хвилин.

Далі модератор запропонувала низку запитань про оприлюднені Леросом записи, однак озвучила тільки Романа Романюка з "Української правди". Але замість прямої відповіді Єрмак почав говорити про онлайн-переговори ТКГ. За п'ять хвилин він, зокрема, підкреслив, що переговорів із "представниками влади" ОРДЛО ніколи не буде.

Модератор повторила запитання журналіста, і глава ОП озвучив свою позицію.

Зазначимо, що друге запитання цього ж журналіста озвучене не було.

Наступним було поставлено запитання журналістки "Бабеля" Оксани Коваленко, яка уточнила, чому Єрмак звернувся саме в СБУ і ДБР. Єрмак сказав, що вважає опубліковане Леросом пов'язаним із безпекою держави. На відповіді на обидва запитання глава ОП витратив близько 10 хвилин.

Останнім прозвучало запитання "Укрінформу" про те, чи входить у пакет умов для наступного обміну утримуваними особами створення "консультативної ради". Єрмак запевнив, що це незалежні питання.

Організатори заявили, що надалі спілкування з Єрмаком буде регулярним і в такому самому форматі.

Майже відразу після брифінгу журналісти почали писати, що на їхні запитання відповіді не прозвучало. Так, журналістка НВ Христина Бердинських не почула відповіді, чи готовий піти у відставку глава Офісу президента, якщо підтвердяться факти, що його брат вів переговори про посади і призначення від імені чиновника. А воно, до речі, набрало найбільшу кількість реакцій користувачів.

Журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Бодня підкреслила, що її запитання було виведено на екран, але не озвучено.

Те ж трапилося із запитанням журналіста hromadske Данила Мокрика. Він коротко охарактеризував захід: "На#балово".

"Ставте запитання в каментах", - говорили вони. Вагон людей ставлять різні запитання про його брата і "Записи Лероса". Про тиск на правоохоронні органи, про звільнення або тимчасове відсторонення від посади, про зміст записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться?

Саме я питаю: "Що сказав вам президент з приводу записів з вашим братом?" Не "прокоментуйте, будь ласка, записи". А "що сказав вам президент". Питання набирає понад 200 лайків. У результаті всі питання щодо записів прессерка (прессекретарка - Ред.) звалює в одне, Єрмак видає загальний гнівний спіч зі звинуваченнями - і все. Розходимося", - констатував журналіст.

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