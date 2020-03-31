Журналіста "Обозревателя" Грушу жорстоко побили в Києві. ФОТО

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Журналіст OBOZREVATEL Роман Груша став жертвою нападу банди підлітків у Києві. Тепер він потребує термінової операції, оскільки в нього чотири переломи обличчя зі зміщенням і кілька черепно-мозкових травм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорися на сайте Обозревателя.

Зокрема, в діагнозі хлопця вказані: перелом виличного комплексу, перелом орбіти ока, перелом носа та назоетмоїдального комплексу, а також струс мозку й черепно-мозкові травми.

OBOZREVATEL закликає всіх небайдужих громадян долучитися до допомоги, адже тільки за дорогі імпланти необхідно відразу заплатити 46 тисяч гривень.

За словами Романа, напад трапився 27 березня о 19:30 на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва.

"На мене напали й побили троє осіб, незнайомі малолітки. В який божевільний час ми живемо. Сидів на лавці біля під'їзду. Підійшли три особи віком 16-18 років або десь так. Двоє сіли поруч, один став наді мною. Запитали, чи є цигарки, один одразу ж дістав ніж. Я сказав, що не палю. Почали питати, чи є гроші, що ховаю в кишенях. Я спробував встати", – згадує хлопець.

"Мене відразу штовхнув на лавку той, що стояв зверху. Посипалися образи, погрози. Я помітив, що одна людина біля магазину за цією ситуацією спостерігає. Зрозумів, що це найкращий момент, щоб діяти. Різко встав, і на мене з усіх боків посипалися сильні удари одразу в голову. Вони явно чимось займалися, тому що били сильно й точно. Начебто спробували мене наздогнати, але побачили, що я підбіг до магазину, і вирішили втекти", – додав він.

За словами Романа, біля магазину він попросив чоловіка-свідка викликати поліцію, але той проігнорував прохання. Реакція співробітниці магазину, куди журналіст зайшов за допомогою, виявилася ще більш моторошною.

"Зайшов у магазин, поливаючи все кров'ю, навіть не міг викликати швидку, бо залив весь телефон. Попросив продавчиню викликати поліцію та швидку. Вона сказала, що в неї немає телефону і взагалі мені треба йти, бо я відлякую клієнтів. З цього я просто був у шоці. Пізніше вона ще дістала телефон і дзвонила начальству, скаржачись на мене", – розповідає Груша.

В результаті потерпілому самому довелося викликати екстрені служби. Його одразу ж госпіталізували. Попереду в хлопця складні операції та безліч нових обстежень.

Реквізити для допомоги Роману Груші:

ПриватБанк: 4149 4390 0225 1548

Монобанк: 5375 4141 0002 7431

Мобільний журналіста: 063 85 82 031





