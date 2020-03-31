Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп

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Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп

"Мерседес" підприємця не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Федір Шпиг і його водій загинули, ще одна пасажирка перебуває в лікарні у важкому стані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на власні джерела.

ДТП сталася близько 14 години на 215-му кілометрі траси Київ-Чоп біля с. Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

За попередніми даними, "Мерседес", у якому їхав бізнесмен, не впорався з керуванням, вилетів у кювет і зайнявся.

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Шпиг і його водій загинули на місці. Ще одну пасажирку доставлено ​​в лікарню Новоград-Волинська. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Федір Шпиг - банкір, підприємець, громадський діяч. Засновник банків "Аваль" і "Престиж", холдингу "Молочний альянс" (торгові марки "Славія", "Молочний Шлях", "Здорово" і "Яготинське"). Депутат Верховної Ради 3, 4 і 5.

ДТП
ДТП смерть
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Топ коментарі
+22 SANDY
цікаве формулювання - "мерседес втратив керування"
а водій на задньому сидінні їхав?
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31.03.2020 18:46
+11 Welt Schmerz
Якщо у шкірній машині дЄрьмака, Зелі та інших блазнів опиниться подібний заводський шлюб, я навряд чи буду випробовувати борошна за їхню частку )))0))0))
(це може стати качаном позитивних процесів)
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31.03.2020 19:01
+9 SANDY
треба дЄрьмаку сказати, щоб поакуратніше на своєму мерседесі..... брак женуть німці Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 8014
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31.03.2020 18:52
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