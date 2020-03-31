Окупанти вдарили з ПТКР по вантажівці, поранено військовослужбовця, - Бутусов

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Окупанти вдарили з ПТКР по вантажівці, поранено військовослужбовця, - Бутусов

Противник збільшив кількість обстрілів ПТРК і цілеспрямовано полює за машинами постачання на передовій.

Про це повідомив у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 16.30 російські окупанти завдали ракетного удару з ПТКР по вантажівці ЗСУ під Новотошківським. Одного українського військовослужбовця поранено", - написав він.

За даними журналіста, противник у 2020 році різко збільшив кількість обстрілів із ПТРК.

"Ведеться цілеспрямоване полювання за машинами постачання на передовій", - зазначив Бутусов.

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Окупанти вдарили з ПТКР по вантажівці, поранено військовослужбовця, - Бутусов 01

У вівторок, 31 березня, офіційні джерела двічі повідомляли про поранення українських військовослужбовців. Об 11:30 пресцентр ООС повідомив, що український воїн підірвався на протипіхотній міні на Луганщині і перебуває у важкому стані. Після 18 години у пресцентрі ООС повідомили, що двоє українських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок обстрілу на Луганському напрямку.

Операція Об'єднаних сил
поранення Бутусов Юрій операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+31 18c49ed2
Нужно просто разрешить, как при Порохе, военным открывать огонь по ДРГ в серой зоне. А не огонь только в ответ на сильный огонь орков.
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31.03.2020 19:08
+23 18c49ed2
Сейчас, в результате работы "разведуна", серая зона кишит ДРГ и снайперами. Их видят, определяют но нет разрешения стрелять. Вернее есть запрет на открытие огня первыми.
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31.03.2020 19:10
+18 Андрей Цыбульский 58756b9e
Нужно просто начать стрелять!
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31.03.2020 19:09
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