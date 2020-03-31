Битва за землю. Чи продадуть український чорнозем? ВIДЕО

3788

У новому випуску проєкту "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич міркує про перспективи і загрози відкриття ринку землі після ухваленого "кастрованого" законопроєкту.

Невже битва навколо ринку землі, яка велася від часу першого мораторію на продаж сільгоспземель (а це 2001 рік) нарешті завершилася? А от і ні, є кілька підводних каменів, які можуть потопити цей ринок ще на старті. І справа не тільки в Юлії Тимошенко і ОПЗЖ, які збираються оскаржувати ухвалення закону в Конституційному Суді.

Що не так зі схваленою моделлю земельного ринку? Чому не буде зростання вартості землі і припливу кредитних коштів, зате будуть сірі схеми? І чому виносити питання ринку землі на референдум майже напевно означатиме хрест на цьому проєкті?

До непростої ситуації додається фактичний крах монобільшості, а разом із цим - загроза ще одних дострокових парламентських виборів. Адже ми пам'ятаємо, хто торік розпустив Верховну Раду через нестійку коаліцію, яку неможливо підтвердити. Раптом хтось забув, то це був сам Володимир Зеленський. Хто завадить йому зробити те ж саме з іще одним непідконтрольним парламентом?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.