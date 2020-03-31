У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб

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Двоє захисників України зазнали поранень унаслідок обстрілу, ще в одного - мінно-вибухова травма.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 31 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зазнали поранень, ще один - мінно-вибухову травму", - сказано в повідомленні.

"За даними розвідки, 30 березня, втрати російських окупантів становлять 4 особи", - додали в штабі.

31 березня переважну більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

- По околицях Красногорівки і Пісків ворог випустив усього 30 мін з мінометів 120 калібру.

- Позиції поблизу Авдіївки противник обстріляв з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

- Неподалік від Кам'янки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

- По позиціях Об'єднаних сил поблизу Опитного російські найманці скоїли обстріл з великокаліберного кулемета,

- По захисниках Старогнатівки - стріляли зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм і протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції військовослужбовців Об'єднаних сил неподалік від Новотошківського.

"На ворожі збройні провокації наші захисники відреагували прицільним вогнем. Завдяки вжитим заходам вдалося оперативно придушити вогневу активність збройних формувань Російської Федерації", - повідомили в штабі.





