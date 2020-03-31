Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі

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Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду частково задовольнив касаційну скаргу жителя Донецької області, який просив стягнути з держави Україна відшкодування майнової шкоди, заподіяної терористичним актом. Належна йому квартира була зруйнована внаслідок прямого поціляння снаряда під час обстрілу. У той день - 15 червня 2016 року - бойовики близько 10 годин обстрілювали один із житлових масивів Красногорівки.

Суд також виніс окрему ухвалу, якою рекомендував Кабінету Міністрів України розробити спеціальний порядок виплати відшкодування за пошкоджене внаслідок терористичного акту майно, прописати процедуру і чіткі умови, за яких люди можуть на такі виплати претендувати.

У постанові суду йдеться про те, що громадянин у лютому 2018 року звернувся до суду з позовом до держави Україна в особі Кабінету Міністрів України, Державної казначейської служби України про відшкодування майнової шкоди, заподіяної терористичним актом.

Позовна заява мотивована тим, що він є власником квартири, яка зруйнована. І це підтверджується актами про пожежу та обстеження технічного стану житлового будинку (квартири).

Він вказав, що 5 червня 2016 року, звертався в поліцію із заявою про скоєння злочину - терористичного акту, а 18 серпня 2017 - у військово-цивільну адміністрацію м. Красногорівка Донецької області із заявою на отримання компенсації за зруйноване житло, в якій позначив, що згоден передати зруйноване майно державі згідно із законодавством. Однак, у виплаті компенсації йому було відмовлено.

Він посилається на українське законодавство і міжнародні конвенції, а також на те, що держава в особі Кабінету Міністрів була зобов'язана розробити спеціальний нормативно-правовий акт про надання грошової допомоги та відшкодування шкоди особам, чиє житло постраждало внаслідок терористичного акту. Але Кабмін цього досі не зробив.

Звернувшись до Верховного Суду, він попросив залишити в силі рішення суду першої інстанції і стягнути з держави Україна в особі Кабінету Міністрів 494 247,00 грн. Це рішення було переглянуто в апеляції.

Верховний Суд скасував рішення попередніх судів і виніс постанову про стягнення за рахунок держави грошової компенсації в розмірі 50 тисяч гривень, виходячи з того, що держава нічого не зробила впродовж тривалого часу, щоб допомогти людині вирішити проблему: пошкоджену під час обстрілів багатоповерхівку не відбудовують, а спеціальний порядок виплати компенсацій відсутній.

На думку суду, позивач має право на компенсацію від держави за невиконання державою свого позитивного матеріального і процесуального обов'язку.

Про вжиття відповідних заходів реагування уряд має повідомити Верховному Суду впродовж двох місяців.