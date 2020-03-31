Слідком РФ пред'явив Чубарову звинувачення за "заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації"

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Слідком РФ пред'явив Чубарову звинувачення за "заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації"

Слідком РФ в окупованому Криму заочно пред'явив звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт комітету.

"Рефата Чубарова притягнуто слідством як обвинуваченого, йому висувається організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством; публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації; а також публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації (ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч.1 ст.280.1 КК РФ)", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, що йдеться про події весни й осені 2015 року, коли Чубаров "в ефірі одного з українських телеканалів висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Російської Федерації, а також до приєднання Республіки Крим до території України" і "на території Херсонської області України, виступаючи перед громадянами в рамках ним же організованої "продовольчої блокади", знову висловлював заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації".

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, приписуючи йому організацію масових заворушень у 2014 році в Криму.

Окупація Криму Репресії в окупованому Криму
Крим Чубаров Слідком РФ
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Топ коментарі
+11 Коля Азиров 5e621cbb
А я тоже призываю к распаду раковой опухоли под названием Московия и образованию на ее месте более-менее вменяемых образований и не скрываю этого! Не имеет права на существование эта мразь!Откройте и на меня дело! И еще на несколько миллионов Украинцев , которые разделяют мою точку зрения!
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31.03.2020 19:46
+9 Виктор Ямской
Нет страшнее преступления на московии, чем покушение на целку педерации.
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31.03.2020 19:38
+9 Ali Hasan
У міжнародний розшук Чубарова не подадуть, бо йдеться про територію Криму. Тобто по міжнародним законам Чубаров нічого не порушував. Тому кацапи йдуть лісом.
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31.03.2020 19:50
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