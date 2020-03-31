"Укрзалізниця" безкоштовно підвозитиме медиків на роботу

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Для того, щоб скористатися цією можливістю, медпрацівникові потрібні службове посвідчення, рукавички, маска або респіратор. Розклад службових поїздів повідомлятимуть через місцеві органи влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця з 31 березня починає перевезення медичних працівників своїми службовими поїздами. Всі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним", - сказано в повідомленні.

Перелік маршрутів склали на основі даних від місцевих органів влади.

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"Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу в медичній установі. Обов'язковою умовою є наявність засобів індивідуального захисту, зокрема, маски або респіратора і рукавичок", - додали в "Укрзалізниці".

Розклад руху поїздів для підвезення медиків надаватиметься органам місцевої влади, які мають донести цю інформацію до працівників медустанов.

Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ. "Для уточнення графіка руху поїздів можна звертатися за телефоном гарячої лінії "Укрзалізниці" - 0 800 503 111 та в Messenger офіційної сторінки Укрзалізниці в Facebook", - додали в пресслужбі.