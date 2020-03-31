З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.
У повідомленні зазначається: "Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.
Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби.
Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.
Офіс Президента України, який здійснював організацію доставки медичного вантажу для системи охорони здоров’я, також сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів та медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями.
Нагадаємо, 30 березня з Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тест-системи доставили в інфекційні лабораторії всіх областей країни".