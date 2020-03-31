"Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

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Офіційне звернення щодо призначення на посаду президента НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака подавав брат глави Офісу президента Денис Єрмак.

Це підтверджують опубліковані нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом документи, інформує Цензор.НЕТ.

"Єрмак, ти п@здун!

Надаю факти корупції щодо призначення Купчака на Енергоатом.

Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на прем'єр-міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди пов'язані з Денисом обговорюють, як візьмуть із Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів).

До речі, є інформація, що Купчака збираються зараз призначити віце-президентом Енергоатому, тому що у нього недостатньо профільного стажу.

Андрій Борисович намагався знизити градус", - зазначив нардеп.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.