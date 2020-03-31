"Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Це підтверджують опубліковані нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом документи, інформує Цензор.НЕТ.
"Єрмак, ти п@здун!
Надаю факти корупції щодо призначення Купчака на Енергоатом.
Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на прем'єр-міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди пов'язані з Денисом обговорюють, як візьмуть із Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів).
До речі, є інформація, що Купчака збираються зараз призначити віце-президентом Енергоатому, тому що у нього недостатньо профільного стажу.
Андрій Борисович намагався знизити градус", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Ермак - всё!
Сказка про Голобородько была лишь сказкой.