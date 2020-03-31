Закупівля необхідного для боротьби з поширенням COVID-19 обладнання для регіонів стане централізованою, - ОП

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Регіони акумулювали фінанси з різних бюджетів для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

На селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського кожен регіон доповів про зібрані кошти та їх спрямування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Крім обласних, районних і міських бюджетів, за дорученням Глави держави регіональні керівники залучили до закупівлі необхідних засобів бізнесменів.

"Ми зібрали статистику з фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно - ми вам допоможемо", - сказав Володимир Зеленський.

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Керівники обласних державних адміністрацій і міські голови поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом і їх доставкою. Тому вони звернулися до влади з проханням допомогти з централізованою закупівлею необхідного обладнання - так, як це вже відбувається із засобами спецзахисту.

"Ми розуміємо, що на місцях складно вести переговори з виробниками і регулювати доставку. І тому бачимо, що це (та ситуація. - Ред.), коли гроші є, а витратити їх неможливо. Я вже переговорив із "Медичними закупівлями України", щоб вони максимально допомогли з централізацією закупівель і розподілом товарів по лікарнях", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.